A Seleção Nacional já está em Houston, cidade do Texas onde vai jogar frente à RD Congo na quarta-feira, pelas 18 horas (12h locais), em jogo da primeira jornada do grupo K do Mundial 2026.

A equipa nacional chegou ao hotel de autocarro, pelas 22h30, perante centenas de adeptos e fãs em torno do local, junto às barreiras de segurança colocadas.

Cristiano Ronaldo foi dos mais aplaudidos e houve alguns jogadores que pararam para dar alguns autógrafos. Porém, perante fortes medidas de segurança no exterior e no interior, nem todas as solicitações foram atendidas.

O selecionador Roberto Martínez e um jogador falam em conferência de imprensa ainda esta noite, pelas 00h45 portuguesas (já de dia 17).