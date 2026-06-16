Mundial 2026
Há 1h e 41min
Mundial 2026: Seleção já está em Houston
Comitiva nacional recebida por centenas de adeptos junto ao hotel e com fortes medidas de segurança
Comitiva nacional recebida por centenas de adeptos junto ao hotel e com fortes medidas de segurança
A Seleção Nacional já está em Houston, cidade do Texas onde vai jogar frente à RD Congo na quarta-feira, pelas 18 horas (12h locais), em jogo da primeira jornada do grupo K do Mundial 2026.
A equipa nacional chegou ao hotel de autocarro, pelas 22h30, perante centenas de adeptos e fãs em torno do local, junto às barreiras de segurança colocadas.
Cristiano Ronaldo foi dos mais aplaudidos e houve alguns jogadores que pararam para dar alguns autógrafos. Porém, perante fortes medidas de segurança no exterior e no interior, nem todas as solicitações foram atendidas.
O selecionador Roberto Martínez e um jogador falam em conferência de imprensa ainda esta noite, pelas 00h45 portuguesas (já de dia 17).
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