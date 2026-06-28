O selecionador da Coreia do Sul pediu a demissão do cargo, horas depois de uma série de críticas dirigidas pelo presidente do país a toda a comitiva que participou no Mundial 2026.

Lee Jae Myung não citou nomes, mas falou em falta de competência das pessoas «escolhidas para liderar». Ora, a decisão de Hong Myung-Bo é conhecida precisamente na sequência destas declarações. «Peço as mais sinceras desculpas a todos os que amam o futebol sul-coreano e que sempre apoiaram a seleção. Pretendo renunciar ao cargo de técnico da seleção nacional», refere.

Recorde-se que a Coreia do Sul disse adeus ao Campeonato do Mundo por terminar no terceiro lugar do Grupo A, com apenas três pontos.

Hong Myung-Bo deixa assim o cargo ao fim de três anos, sendo que abraçou o projeto em 2024, depois de deixar o comando técnico do Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).