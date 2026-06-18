Carregou, carregou e lá marcou. Um jogo de alta rotação para a Suíça, que apresentou sempre um futebol ofensivo e acabou recompensada. Quatro golos serviram para construir uma goleada e assumir a liderança deste Grupo B.

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No rescaldo de dois empates semelhantes na estreia deste Mundial 2026, as duas equipas entraram com a certeza de que um triunfo as encaminhava para uma presença nos 16 avos de final.

Dedic voltou a ser opção de início na Bósnia, que desde cedo demonstrou sérias dificuldades para contrariar o estilo de jogo helvético. Xhaka dominou a seu bel-prazer o meio-campo e foi lançando a velocidade de Ndoye no ataque, com uma dúzia de passes longos. De resto, o avançado do Nottingham Forest criou muitas dores de cabeça ao lateral do Benfica, sobretudo pela sua velocidade com bola.

Foram dele as primeiras ocasiões de perigo da Suíça, uma aos dez minutos e outra aos 14, ainda que com mérito para a atenção de Vasilj. A toada no primeiro tempo foi quase sempre a mesma, ainda que a Bósnia, a espaços, tenha conseguido chegar à baliza de Kobel, mas sem a qualidade e eficácia necessária.

O caminho para o intervalo fez-se a passos largos, perante um nulo com muitas tentativas para ser desfeito. Dos balneários regressaram os mesmos 22 protagonistas e a mesma atitude de ambos os conjuntos. A Bósnia mais expectante e quase sempre em busca dos dois da frente, enquanto a Suíça recorria sempre à irreverência e qualidade de Ndoye no um para um.

Era necessário acrescentar algo mais a este jogo. Algo que estava no banco. Finalista vencido na Liga Europa deste ano, Manzambi vestiu a capa de herói e precisou apenas de três minutos para fazer o gosto ao pé. Além do golo sofrido, Sergej Barbarez viu as coisas ficarem ainda mais complicadas, com o vermelho direto mostrado a Muharemovic.

O jogo ganhou outro ritmo e os ataques pelas laterais complicaram (e de que maneira) a tarefa defensiva da Bósnia. Na sequência de um cruzamento, Vargas atirou para o segundo e a mesma fórmula repetiu-se para o «bis» de Manzambi, já em cima do minuto 90.

Nesta altura, já o «ketchup» estava mais do que aberto e a Bósnia aproveitou para reduzir a desvantagem. É um autêntico míssil a sair do pé direito de Mahmic e que não deu qualquer hipótese de defesa a Kobel.

Até final, nota para a grande penalidade assinalada a favor da Suíça, por falta sobre Manzambi, e convertida com sucesso pelo capitão de equipa, Granit Xhaka. Três pontos muito importantes na luta pela passagem aos 16 avos de final e uma vitória imponente da formação helvética. Sem espinhas, pode-se mesmo afirmar.

A FIGURA: Manzambi

Saltou do banco aos 74 minutos e desempenhou um papel essencial para dar os três pontos à formação helvética. Além do «bis», destacou-se pela irreverência e capacidade fora do normal no um para um. Um diamante por lapidar.

O MOMENTO: uma miragem no deserto

A exibição da Bósnia durante os 90 minutos ficou marcada por pouca ou nenhuma procura pela baliza de Kobel... com exceção para um lance. Já a perder por 3-0, um mau alívio da defensiva helvética permitiu a Mahmic armar um remate fortíssimo e dar pelo menos um motivo de alegria aos muitos adeptos que se deslocaram até ao SoFi Stadium.