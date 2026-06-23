Um adepto morreu e oito ficaram feridos no teatro romano de Amã, com capacidade para 6 mil pessoas e que concentrava mais de 15 mil durante o segundo jogo da Jordânia no Mundial 2026.

«Nove pessoas foram transferidas para o hospital depois de terem ficado feridas num movimento de multidão em pânico. Uma das pessoas morreu pouco depois da sua admissão no hospital», informou um porta-voz da Direção da Segurança Pública.

A mesma fonte revelou que a vítima tinha 20 anos. Os restantes feridos sofreram lesões menores e estão em estado estável.

A multidão exultou quando a Jordânia se adiantou aos 36 minutos. Porém a Argélia venceu o encontro da segunda jornada do Grupo J.

Este desfecho permite à Argélia somar três pontos e subir ao terceiro lugar do Grupo J, igualando a Áustria (2.ª), seleção que defronta na madrugada de domingo (03h), em Kansas City.

Em simultâneo, a Jordânia – já eliminada – mede forças com a líder Argentina no Texas.