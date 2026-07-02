Mundial 2026
Há 19 min
Mundial 2026: Unai Simón assinala novo recorde de minutos sem sofrer golos
Guardião espanhol estabelece marca de 519 minutos sem ver as redes balançarem e supera 518 minutos do italiano Walter Zenga (1990)
DIM
Guardião espanhol estabelece marca de 519 minutos sem ver as redes balançarem e supera 518 minutos do italiano Walter Zenga (1990)
DIM
Unai Simón estabeleceu um novo recorde de minutos sem sofrer golos no Campeonato do Mundo.
De acordo com informação avançada pelo próprio Guinness World Records, os 519 minutos do guardião espanhol sem ir buscar qualquer bola ao fundo da baliza supera a marca de 518 minutos do italiano Walter Zenga, que vigorava desde 1990.
Recorde-se que aos quatro jogos realizados neste Mundial 2026 por Unai Simón, junta-se ainda o nulo frente a Marrocos no Mundial 2022, sendo que o jogo foi apenas decidido nas grandes penalidades.
New record: Longest football (soccer) FIFA World Cup clean sheet ⚽🙌— Guinness World Records (@GWR) July 2, 2026
The longest time played in World Cup finals matches by a goalkeeper without conceding a goal is 519 minutes by Spain's Unai Simón 🇪🇸
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