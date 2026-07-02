Unai Simón estabeleceu um novo recorde de minutos sem sofrer golos no Campeonato do Mundo.

De acordo com informação avançada pelo próprio Guinness World Records, os 519 minutos do guardião espanhol sem ir buscar qualquer bola ao fundo da baliza supera a marca de 518 minutos do italiano Walter Zenga, que vigorava desde 1990.

Recorde-se que aos quatro jogos realizados neste Mundial 2026 por Unai Simón, junta-se ainda o nulo frente a Marrocos no Mundial 2022, sendo que o jogo foi apenas decidido nas grandes penalidades.

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