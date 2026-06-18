O empate de Portugal permitia à Colômbia assumir a liderança do Grupo K. As figuras da equipa demoraram a aparecer, mas já se sabe que não se pode dar um palmo a jogadores como Luis Díaz. Golo e assistência para o avançado do Bayern Munique, essenciais para assegurar os três pontos... mas cuidado com o Uzbequistão. Muito cuidado, Portugal.

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Luis Suárez começou de início nos «cafeteros», Richard Ríos ficou no banco de suplentes. Nota para o momento do hino da Colômbia, que deixou o avançado do Sporting visivelmente emocionado. Uma imagem forte e que marca a estreia do jogador na maior competição de seleções do Mundo.

O encontro começou com algum equilíbrio e muitos passes falhados, sobretudo na tentativa da Colômbia procurar o ataque ao espaço nas costas da defesa. Arias dispôs da primeira real ocasião de perigo, através de um remate de meia distância. Ficou-se apenas pela tentativa.

Mais perto do golo esteve Luis Díaz. Com pouco espaço para as suas habituais arrancadas, muito por mérito de Karimov, a primeira vez que invadiu a grande área, rematou ao poste da baliza de Yusupov. O passe de Arias foi meio golo, faltou apenas a conclusão.

Não marcou, assistiu. As palavras são pouco ilustrativas para a beleza no passe do avançado do Bayern Munique. Com a visão de poucos médios, descobriu a entrada de Muñoz no interior da área e o colega de equipa «só» teve de desviar o esférico do alcance do guarda-redes. Um lance que serviu para dar alguma justiça ao marcador, face ao que acontecia dentro das quatro linhas.

Houve recolher aos balneários para o intervalo e o regresso às quatro linhas veio com duas alterações na turma de Cannavaro. O técnico mudou as peças e o Uzbequistão apareceu com outra cara, obrigando a Colômbia a recuar linhas. Ora, depois de alguns avisos, houve mesmo surpresa na Cidade do México.

Uma defesa incompleta de Vargas fez com que a bola caísse junto à linha de baliza e Fayzullayev só precisou de a cabecear para fazer o 1-1. Ainda assim, a festa dos asiáticos não durou muito. Um erro inacreditável transformou-se num contra-ataque letal, com Luis Díaz a fazer das suas. É um jogador especial e estes, normalmente, têm nos pés o rumo dos acontecimentos.

As estrelas da companhia saíram de campo e deram lugar a jogadores mais frescos, mas com qualidade semelhante. Foi já em cima do apito final do árbitro que a Colômbia fechou as contas do jogo. Campaz respondeu da melhor forma a um cruzamento venenoso de Hernández e finalizou para o terceiro. Contas fechadas e há líder destacado no Grupo K.

A FIGURA: Luis Díaz

Tudo o que são lances de perigo da Colômbia, começam, passam ou terminam no avançado do Bayern Munique. Entrou algo apagado, mas não demorou até entrar em cena. Enviou uma bola ao ferro, assistiu Muñoz para o primeiro dos «cafeteros» e assinou o golo que confirmou a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão.

O MOMENTO: visão de «lince»

Numa altura em que a superioridade da Colômbia era mais do que notória, apareceu a qualidade individual de Luis Díaz na construção do 1-0. Muñoz fez a movimentação dentro da área, o compatriota percebeu isso mesmo e colocou-lhe a bola no sítio certo. O golo é fantástico, mas a nota vai para a visão de «lince» do ex-FC Porto.