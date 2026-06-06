Os portugueses já sabem onde poderão acompanhar a caminhada da Seleção Nacional no Mundial 2026 em sinal aberto. RTP, SIC e TVI anunciaram este sábado um acordo conjunto com a FIFA para a transmissão de 20 jogos da competição, incluindo todos os encontros de Portugal.

O jogo inaugural do Mundial, entre o México e a África do Sul, será transmitido pela TVI no dia 11 de junho, a partir das 20h00. O canal de Queluz de Baixo exibirá também o Portugal-Uzbequistão, agendado para 23 de junho, às 18h00.

Ainda na fase de grupos, a estreia frente à RD Congo, marcada para 17 de junho às 18h00, será transmitida pela SIC, enquanto o encontro derradeiro diante da Colômbia, a 28 de junho, às 00h30, será emitido pela RTP.

Em comunicado conjunto, RTP, SIC e TVI destacam que o objetivo passa por assegurar aos portugueses «o acesso, em sinal aberto, aos momentos mais relevantes da competição», numa solução que consideram inédita no mercado televisivo nacional.