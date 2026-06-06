Mundial em sinal aberto: já se sabe onde ver os jogos de Portugal
TVI transmite o jogo de abertura e o Portugal-Uzbequistão, num acordo com RTP e SIC que garante 20 encontros do Mundial 2026 em canal aberto
TVI transmite o jogo de abertura e o Portugal-Uzbequistão, num acordo com RTP e SIC que garante 20 encontros do Mundial 2026 em canal aberto
Os portugueses já sabem onde poderão acompanhar a caminhada da Seleção Nacional no Mundial 2026 em sinal aberto. RTP, SIC e TVI anunciaram este sábado um acordo conjunto com a FIFA para a transmissão de 20 jogos da competição, incluindo todos os encontros de Portugal.
O jogo inaugural do Mundial, entre o México e a África do Sul, será transmitido pela TVI no dia 11 de junho, a partir das 20h00. O canal de Queluz de Baixo exibirá também o Portugal-Uzbequistão, agendado para 23 de junho, às 18h00.
Ainda na fase de grupos, a estreia frente à RD Congo, marcada para 17 de junho às 18h00, será transmitida pela SIC, enquanto o encontro derradeiro diante da Colômbia, a 28 de junho, às 00h30, será emitido pela RTP.
Em comunicado conjunto, RTP, SIC e TVI destacam que o objetivo passa por assegurar aos portugueses «o acesso, em sinal aberto, aos momentos mais relevantes da competição», numa solução que consideram inédita no mercado televisivo nacional.
O pacote adquirido pelos três canais inclui ainda as duas meias-finais e a final da competição, além de outros encontros considerados relevantes ao longo das várias fases da prova.
O Mundial 2026 disputa-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
Confira aqui os jogos do Mundial 2026 que vai poder ver em sinal aberto:
TVI
- México-África do Sul, 11 de junho, 20h
- Alemanha-Costa do Marfim, 20 de junho, 21h
- Portugal-Uzbequistão, 23 de junho, 18h
- Noruega-França, 26 de junho, 20h
- 1 jogo dos 16 avos de final
- 1 jogo dos quartos de final (Portugal, caso a Seleção Nacional chegue a esta fase)
- 1 meia-final
RTP
- França-Senegal, 16 de junho, 20h
- Suíça-Bósnia e Herzegovina, 18 de junho, 20h
- Portugal-Colômbia, 28 de junho, 00h30
- 1 jogo dos 16 avos de final
- 1 jogo dos oitavos de final (Portugal, caso a Seleção Nacional chegue a esta fase)
- Final, 19 de julho, 20h
SIC
- Canadá-Bósnia e Herzegovina, 12 de junho, 20h
- Portugal-RD Congo, 17 de junho, 18h
- Equador-Alemanha, 25 de junho, 21h
- 1 jogo dos 16 avos de final (Portugal, caso a Seleção Nacional chegue a esta fase)
- 1 jogo dos oitavos de final
- 1 jogos dos quartos de final
- 1 meia-final (Portugal, caso a Seleção Nacional chegue a esta fase)