Cristiano Ronaldo assegura que um jogador que ligue às críticas do exterior nunca vai ter sucesso no futebol. O capitão da Seleção Nacional acredita que é possível vencer o Mundial e refere que «não está fácil» para ninguém:

É possível vencer o Mundial?

«Se não tivéssemos essa ideia, não estávamos aqui. Eu acho que tem sido uma experiência bonita. Temos estado a melhorar de jogo para jogo. Sabemos que isto é uma competição em que é impossível jogar bem todos os jogos. Não está fácil para ninguém. É só ver as equipas que já foram eliminadas e isso diz tudo. Mas eu vejo a equipa tranquila, a equipa está bem, treinamos bem, preparamo-nos bem. Vamos encarar uma Espanha super difícil, mas acho que vamos estar preparados.»

Críticas para crescer enquanto jogador...

«Acho que quanto mais preparado estás, melhor vais sobreviver a uma carreira longa de futebol. Se ligas às críticas estás perdido. É o vosso trabalho e entendo perfeitamente, há críticas construtivas e outras para te tentar matar. Faz parte da maneira que a imprensa vende as notícias. Têm de se focar no que gostam e no que querem, a paixão do estádio. Aprendi isso com o tempo.»

Yamal é o futuro de Espanha?

«É um jogador com muito futuro, mas confesso que não vi nenhum jogo de Espanha. Vi um pouco do primeiro jogo contra Cabo Verde. Está a fazer as coisas muito bem e vai ter um futuro brilhante. Vejo a Espanha como um todo, são muito bons e jogam muito bem.»