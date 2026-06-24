Vozinha e o país de Cabo Verde foram homenageados, esta quarta-feira, pela Câmara Municipal de São Miguel.

Na cidade da Calheta, foram inauguradas as ruas Vozinha e Tubarão Azul, homenageando assim o guarda-redes da seleção e o futebol das ilhas, cuja prestação tem surpreendido o mundo, após dois empates no Mundial de 2026.

O autarca Herménio Fernandes sublinhou que o guardião de 40 anos passou a ser uma referência do desporto do arquipélago, contribuindo para a projeção do país. A homenagem estende-se a todos os jogadores, equipa técnica, dirigentes federativos e personalidades ligadas ao futebol cabo-verdiano.

De recordar que os Tubarões Azuis jogam no próximo dia 27 (01h00, hora de Lisboa) com a Arábia Saudita, e procuram continuar a fazer história na competição.