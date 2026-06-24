A Federação Senegalesa de Futebol anunciou que Édouard Mendy vai falhar o último jogo da fase de grupos do Mundial 2026.

O guardião de 34 anos sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o jogo entre os Leões de Teranga e a Noruega, na passada terça-feira, e acabou por ser substituído à passagem do minuto 63.

Neste momento, está a realizar exames médicos para avaliar com precisão a natureza da lesão, a fim de se perceber se a participação no torneio acabou ou se ainda é possível voltar a jogar, caso o país africano se apure para a próxima fase.

De recordar que o Senegal perdeu os dois primeiros jogos, com a França e a Noruega, e vai tentar ser um dos melhores terceiros classificados. Para isso terá de bater o Iraque (dia 26, às 20h00).