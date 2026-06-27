Noa van der Bij, namorada Cody Gakpo, anunciou este sábado que o bebé que o casal esperava morreu durante a gravidez.

«Com corações partidos, partilhamos a notícia devastadora de que o nosso bebé morreu durante a gravidez. Obrigado pelo amor e pelo apoio. Para sempre o nosso filho.»

«Fomos à igreja acender uma vela. Depois, fomos ao jardim da igreja com o nosso filho Samuel. Só estava lá outra criança. O seu nome é Elijah. Não podia haver sinal mais bonito de Deus. Ele lembrou-nos de que o nosso pequeno rapaz nunca está longe», escreveu a modelo nas redes sociais.

Noa e Gakpo namoram desde 2020 e têm um filho, nascido em abril de 2024.

O neerlandês do Liverpool foi titular nos três jogos do Mundial 2026. Segue-se Marrocos nos “16-avos”, na madrugada de terça-feira (02h).