Cristiano Ronaldo, em declarações aos jornalistas na conferência de antevisão ao jogo entre Portugal e Espanha, nos «oitavos» do Mundial 2026:

Papel no Al Nassr e na Seleção Nacional

«Faço o que o mister me pede. Não jogo na Seleção como jogo no Al Nassr. Aqui temos de perceber que temos funções diferentes dos clubes. A minha missão é agarrar os centrais e eles ficarem comigo. Se a bola chega lá e tiver a oportunidade vou meter lá dentro. Estou com a fé de que amanhã vai correr bem e vamos ganhar.»

O que falta a Cristiano Ronaldo?

«Não me falta nada na vida. Deus foi muito generoso comigo. Não vou ser mais Cristiano por ganhar o Mundial ou menos por não ganhar. Claro que todas as competições em que entro é para ganhar. Sabemos que vai ser só um a ganhar. A idade dá-te maturidade e experiência para relativizar muitas das coisas. Tenho visto o ataque que fazem constantemente à minha pessoa. Até agradeço muitas das vezes porque é viver um capítulo diferente da minha vida. Espero viver mais 40 anos e estar preparado. De onde vêm as críticas é de onde crescemos como pessoas. Agradeço que façam isso, porque cresço e apareço cada vez mais. É um jogo com uma magnitude enorme amanhã.»