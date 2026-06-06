Nélson Semedo, jogador da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da RTP, após o triunfo frente ao Chile por 2-1, numa partida de preparação para o Mundial 2026.

Boas sensações

«Sim, sentimo-nos bem. Acho que foi um jogo positivo da nossa parte. Na primeira parte, criámos algumas oportunidades. Não conseguimos materializá-las em golo, mas acho que a primeira parte foi positiva. Na segunda parte também estivemos bem, criámos oportunidades e entrámos muito bem. Conseguimos fazer dois golos já perto do final. Sofremos um golo, mas vamos trabalhar para corrigir isso e tentar, se possível, não sofrer golos, especialmente na parte final dos jogos, porque isso pode complicar um pouco. Mas acho que foi um jogo bastante positivo da nossa parte.»

Posicionamentos diferentes

«Claro que sim, é para isso que os jogos servem. Temos dois jogos de preparação: este com o Chile e mais um com a Nigéria. Os jogos servem precisamente para isso, para trabalhar novas dinâmicas. Somos profissionais e, de certeza, que conseguimos dar seguimento às ideias do treinador, sejam elas quais forem. Temos agora quatro dias para preparar o próximo jogo e tenho a certeza de que vamos fazê-lo da melhor maneira.»

Expulsão de Rafael Leão

«Não, não pode acontecer. Acho que ele também vai aprender com isso, porque são coisas que não podem acontecer. Temos de saber controlar as emoções e a intensidade do jogo. Sabemos que há equipas que nos podem tentar fragilizar dessa forma e temos de ser melhores nesse aspeto.»

Luta pela posição de lateral

«A luta é ganhar os jogos e tentar conquistar o Mundial. Essa é a verdadeira luta. Acho que todos nós, aqui dentro do grupo, vamos tentar dar o máximo. Podemos também potenciar aqueles que vão jogar, os que vão entrar e os que estão cá para ajudar nos treinos. Todos contam. E acho que a competitividade dentro do grupo vai tornar-nos melhores em campo perante as outras equipas. É isso que nós queremos.»