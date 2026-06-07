A vitória da Inglaterra frente à Nova Zelândia por 1-0 terminou com um dado, no mínimo, interessante. Rio Ngumoha foi eleito o «Homem do Jogo», mas o jovem avançado do Liverpool não foi sequer convocado para o Mundial 2026.

Ora, tal como Ricardo Velho na Seleção Nacional, Ngumoha foi chamado para ajudar nos treinos da formação inglesa, uma vez que os jogadores do Crystal Palace e Arsenal - que disputaram finais europeias - só se juntaram ao estágio da equipa mais tarde.

De acordo com o regulamento do Mundial, as seleções podem substituir um jogador lesionado até 24 horas antes do jogo de estreia. Contudo, o problema de Ngumoha é que o avançado não está na lista provisória de 55 convocados e, por isso, não pode integrar os 26 convocados de Inglaterra sob nenhuma circunstância.

A Inglaterra, recorde-se, integra o Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá. A Nova Zelândia, por outro lado, ocupa o Grupo G com o Irão, Egipto e Bélgica.