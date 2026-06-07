Ngumoha foi o MVP frente à Nova Zelândia, mas nem vai ao Mundial
Jovem avançado do Liverpool foi chamado para ajudar nos treinos da equipa e brilhou no último sábado
Jovem avançado do Liverpool foi chamado para ajudar nos treinos da equipa e brilhou no último sábado
A vitória da Inglaterra frente à Nova Zelândia por 1-0 terminou com um dado, no mínimo, interessante. Rio Ngumoha foi eleito o «Homem do Jogo», mas o jovem avançado do Liverpool não foi sequer convocado para o Mundial 2026.
Ora, tal como Ricardo Velho na Seleção Nacional, Ngumoha foi chamado para ajudar nos treinos da formação inglesa, uma vez que os jogadores do Crystal Palace e Arsenal - que disputaram finais europeias - só se juntaram ao estágio da equipa mais tarde.
De acordo com o regulamento do Mundial, as seleções podem substituir um jogador lesionado até 24 horas antes do jogo de estreia. Contudo, o problema de Ngumoha é que o avançado não está na lista provisória de 55 convocados e, por isso, não pode integrar os 26 convocados de Inglaterra sob nenhuma circunstância.
A Inglaterra, recorde-se, integra o Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá. A Nova Zelândia, por outro lado, ocupa o Grupo G com o Irão, Egipto e Bélgica.
Your Player of the Match connected by @EE: Rio Ngumoha! 💪— England (@England) June 7, 2026
A special debut 🙌 pic.twitter.com/DJvlN5aN1R