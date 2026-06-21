Apesar da vitória sobre a Costa do Marfim, por 2-1, a Alemanha perdeu um elemento importante - Nico Schlotterbeck. Apenas 13 minutos haviam decorrido quando o defesa torceu o tornozelo esquerdo durante uma dividida com Amad Diallo.

Pouco depois, teve de receber cuidados médicos, incluindo gelo, no tornozelo esquerdo. Cerrou os dentes e continuou a jogar até ao intervalo, sendo depois substituído.

Após o encontro, o selecionador Julian Nagelsmann pareceu preocupado: «Ele tem um problema no ligamento colateral medial. Tem de fazer uma ressonância magnética amanhã [este domingo]. Certamente não parece nada bom, infelizmente», afirmou.

Nagelsmann explicou também por que razão o defesa-central jogou durante tanto tempo. «No fim de contas, é sempre, em grande parte, uma decisão tática decidir se ele ainda consegue jogar. E ele esteve muito bem até ao intervalo» elogiou o selecionador. Fica a dúvida sobre quão extensa será a ausência do defesa.