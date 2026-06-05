Nicolás Córdova anteviu o particular com Portugal no Jamor, no sábado (18h45). Em conferência de imprensa, o selecionador do Chile elogiou as “Quinas”.

Portugal e o Mundial 2026

«Tem uma grande geração, mas não é espontânea. Há muito trabalho, de muita gente, para ter estes jogadores. Portugal fez um trabalho espetacular. Pelas individualidades, plantel e selecionador que tem, obviamente é candidato, mas é preciso ter muita sorte no Mundial, não tendo castigos, lesões e que os jogadores cheguem em boas condições. É um grande candidato a estar, pelo menos, entre os quatro melhores.»

«Não sei se há outro país que tenha um meio-campo como Portugal. É muito difícil escolher entre os seus médios, mas também é difícil escolher entre o trio de ataque da França. A Argentina não começou bem em 2022 e, depois, apareceram jogadores que não era suposto, como Enzo Fernández ou Mac Allister. Há seis seleções de grande nível e aparece outra que ninguém espera, como Marrocos na última edição.»

Reconstrução no Chile

«Temos de seguir com o maior profissionalismo possível, baixando a nossa média de idade. Queremos preparar o maior número de jogadores para que, na próxima fase de qualificação, tenhamos mais jogadores. Se mais jogadores evoluírem e forem para o estrangeiro, as coisas construir-se-ão.»