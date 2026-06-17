As quatro partidas do Mundial de 2026 da passada terça-feira contaram com um total de 281.223 espectadores nos estádios, um novo máximo de assistências num único dia do torneio, segundo revela a FIFA.

O recorde anterior remonta a 28 de junho de 1994, há 32 anos, também nos Estados Unidos: 277.070 adeptos presentes naquele dia.

Os jogos entre França e Senegal (Nova Iorque), Iraque e Noruega (Filadélfia), do Grupo I, bem como Argentina e Argélia (Kansas), e Áustria e Jordânia (São Francisco), do Grupo J, todos nos Estados Unidos, marcaram o sexto dia da competição.

«O dia 16 de junho de 2026 ficará marcado na história do Campeonato do Mundo da FIFA! Estou imensamente grato aos nossos adeptos por trazerem cor, atmosfera e emoção a este torneio. O Mundial da FIFA mais inclusivo até à data continua a demonstrar o quanto o nosso desporto é amado e como o futebol une o mundo», frisou Gianni Infantino, presidente da FIFA.

O número de espectadores do torneio até ao momento já ultrapassa os 1,3 milhões e, com uma média de 65,483 adeptos por jogo, o Mundial deste verão caminha para superar o recorde de 1994, com 3,5 milhões de assistência.