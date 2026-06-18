O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Dilan Neves.

Através de um comunicado, as águias informam os adeptos sobre a decisão de prolongar o vínculo do jovem avançado de 18 anos. Dilan Neves está no clube há duas temporadas, tendo ainda representado Sproting, Belenenses e Alverca nos escalões de formação.

«Acho que estas duas épocas foram épocas em que consegui evoluir muito aqui no Benfica. Espero, agora, com a renovação e com este voto de confiança, evoluir muito mais e ajudar o Benfica», afirma.

Na última época, Dilan Neves fez três golos em 19 jogos pelos juniores e participou ainda num dos encontros dos sub-23 do Benfica.