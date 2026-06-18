Mundial 2026
Há 24 min
OFICIAL: Benfica renova contrato com avançado de 18 anos
Dilan Neves representa os escalões de formação das águias há duas temporadas
DIM
Dilan Neves representa os escalões de formação das águias há duas temporadas
DIM
O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Dilan Neves.
Através de um comunicado, as águias informam os adeptos sobre a decisão de prolongar o vínculo do jovem avançado de 18 anos. Dilan Neves está no clube há duas temporadas, tendo ainda representado Sproting, Belenenses e Alverca nos escalões de formação.
«Acho que estas duas épocas foram épocas em que consegui evoluir muito aqui no Benfica. Espero, agora, com a renovação e com este voto de confiança, evoluir muito mais e ajudar o Benfica», afirma.
Na última época, Dilan Neves fez três golos em 19 jogos pelos juniores e participou ainda num dos encontros dos sub-23 do Benfica.
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