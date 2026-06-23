Mundial 2026
Há 1h e 11min
OFICIAL: Hamza Abdelkarim assina em definitivo pelo Barcelona
Jovem prodígio do Egito, com apenas 18 anos, fica com um contrato válido até junho de 2029
DIM
Jovem prodígio do Egito, com apenas 18 anos, fica com um contrato válido até junho de 2029
DIM
O Barcelona oficializou a contratação de Hamza Abdelkarim até junho de 2029.
Através das redes sociais, os catalães confirmaram a permanência do jovem prodígio do Egito, que na segunda metade da última época representou os sub-19 do conjunto espanhol, por empréstimo do Al Ahly.
Aos 18 anos, Hamza Abdelkarim está a representar o país no Campeonato do Mundo e participou nos dois jogos realizados pelo Egito, até ao momento.
🆕 𝐇𝐚𝐦𝐳𝐚 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐤𝐚𝐫𝐢𝐦 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 23, 2026
🤝 El davanter egipci s’incorpora definitivament al Barça i signa per tres temporades
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