O Barcelona oficializou a contratação de Hamza Abdelkarim até junho de 2029.

Através das redes sociais, os catalães confirmaram a permanência do jovem prodígio do Egito, que na segunda metade da última época representou os sub-19 do conjunto espanhol, por empréstimo do Al Ahly.

Aos 18 anos, Hamza Abdelkarim está a representar o país no Campeonato do Mundo e participou nos dois jogos realizados pelo Egito, até ao momento.