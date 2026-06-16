Sabri Lamouchi foi despedido do comando técnico da seleção da Tunísia ao cabo de um jogo no Mundial 2026. O francês de 54 anos sofreu uma goleada contra a Suécia (5-1) e a federação tunisina avançou para a rescisão por mútuo acordo. Assim, o selecionador sai de cena ao cabo de cinco jogos.

O comando técnico vai ser assumido por outro francês, Hervé Renard – de 57 anos – que em abril deixou a seleção da Arábia Saudita. O gaulês tem acordo até ao final do Mundial 2026. Outrora selecionador de Marrocos, Zâmbia, Costa do Marfim e Angola, Renard também orientou o Lille e a seleção feminina de França.

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A Tunísia é última classificada do Grupo F, com zero pontos, atrás de Japão, Países Baixos e Suécia. Seguem-se os duelos com os nipónicos, na madrugada de domingo (05h), e com os neerlandeses, na madrugada de 26 de junho (meia-noite).

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