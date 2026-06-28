Mundial 2026
Há 21 min
OFICIAL: Steve Clarke deixa comando técnico da Escócia
Treinador de 62 anos termina ligação ao fim de oito anos e após eliminação do Mundial 2026
DIM
Treinador de 62 anos termina ligação ao fim de oito anos e após eliminação do Mundial 2026
DIM
Agora sim, é oficial. Steve Clarke já não é selecionador da Escócia.
A confirmação chegou através das redes sociais da formação britânica, sendo que a ligação entre as partes chega ao fim passados oito anos. Recorde-se que a Escócia disse adeus ao Mundial 2026 recentemente, ao terminar no terceiro lugar do Grupo C, mas insuficiente para estar entre os oito melhores.
Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026.
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