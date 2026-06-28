Agora sim, é oficial. Steve Clarke já não é selecionador da Escócia.

A confirmação chegou através das redes sociais da formação britânica, sendo que a ligação entre as partes chega ao fim passados oito anos. Recorde-se que a Escócia disse adeus ao Mundial 2026 recentemente, ao terminar no terceiro lugar do Grupo C, mas insuficiente para estar entre os oito melhores.

RELACIONADOS
Escócia-Brasil, 0-3 (crónica)
Mundial 2026: Escócia-Marrocos, 0-1 (crónica)