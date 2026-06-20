Ao marcarem dois golos na primeira parte contra a Suécia, na segunda jornada do Grupo F do Mundial 2026, os Países Baixos atingiram os 100 golos em Mundiais, ao cabo de 57 jogos na prova.

Este lote conta com oito seleções e – à data deste texto – é liderado pelo Brasil, que regista 241 golos em 116 jogos. Todavia, a Alemanha entra em cena na noite deste sábado e pode assumir a liderança, uma vez que conta com 239 golos em 113 partidas. O top-3 é encerrado pela Argentina, que leva 155 golos em 89 jogos.

Na perseguição seguem França, Itália, Inglaterra, Espanha e Países Baixos.

Consulte a galeria associada para conhecer as seleções com 100 ou mais golos em Mundiais.

A próxima nação a integrar este lote pode ser o Uruguai, que regista 90 golos em 60 jogos em Mundiais.

Quanto a Portugal, regista 62 golos em 36 partidas, ocupando o 16.º lugar.

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