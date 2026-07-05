Cristiano Ronaldo fala sobre a sexta participação em Mundiais e o que tem vivenciado desde que chegou a Palm Beach, poucos dias antes do primeiro jogo de Portugal:

Participação no sexto Mundial

«É um grupo diferente de todos os outros, com muita qualidade, mas muito mais jovem. A pulseira? Desde o primeiro dia que a metemos é uma forma de estarmos unidos pelo Diogo Jota. Tem sido uma experiência espetacular nesse aspeto. O futebol é mais do que jogar dentro de campo, é ver as pessoas chorar por ver os jogadores. Será o Mundial que mais me recordarei pela paixão das pessoas. Não sei a razão, mas tem sido o melhor no aspeto emocional.»

Uma das pessoas mais famosas do planeta...

«O sentimento é quase sempre o mesmo, uma paixão grande por representar o teu país. É como se fosse sempre o primeiro jogo, é desfrutar ao máximo. Este Mundial tem sido muito marcado pela paixão das pessoas. Só o facto de me cruzar no pequeno-almoço com malta da Venezuela e Colômbia e eles contarem histórias. É o que fica da vida. Todos querem ganhar, mas só vai ganhar um. Vivenciar estas experiências é que fica marcado, à parte de grandes exibições e marcar golos. O que vou levar para casa é o afeto que as pessoas têm para dar.»