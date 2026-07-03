Declarações do selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, em conferência de imprensa após o Portugal-Croácia (2-1), dos 16 avos de final do Mundial 2026, disputado em Toronto, no Canadá:

Mensagem para Portugal:

«Primeiro, parabéns a Portugal e desejo-lhes toda a sorte para o resto do torneio.»

Sobre o jogo:

«O plano para a primeira parte era não sofrer golo. Conseguimos defender e não sofremos golos. Na segunda parte, virámos o jogo, criámos muitas oportunidades e não merecíamos este resultado. Parabéns aos meus jogadores. Não os posso acusar de nada.»

Críticas à arbitragem:

«A arbitragem foi muito má. O árbitro simplesmente não assinalava faltas a nosso favor e isso irritou a equipa. Foi uma má arbitragem, mas a Croácia perdeu e não podemos fazer nada.»