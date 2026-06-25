Pedro Neto, em declarações na conferência de imprensa desta quinta-feira, sobre a relação de amizade com Francisco Trincão, desde os tempos em que partilhavam balneário e «boas histórias» no Sp. Braga:

«Não somos rivais, é uma competição saudável. Eu e o Trincão já no Sp. Braga nos dávamos muito bem, partilhávamos a mesma carrinha, partilhávamos boas histórias, sempre que estou com ele sei que é para rir. Ele está-se sempre a rir, não consigo estar ao pé dele sem fazer asneiras. É essa competição saudável que temos na Seleção. Ambos queremos jogar, trabalhamos para jogar, mas acima de tudo estamos aqui para ajudar a Seleção.»

(em atualização)