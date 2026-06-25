Mundial 2026
Há 28 min
Pedro Neto vê Trincão e volta a ser criança: «Não consigo estar ao pé dele sem fazer asneiras»
Internacional português fala numa «competição saudável» entre ambos por uma das vagas no ataque de Portugal
Internacional português fala numa «competição saudável» entre ambos por uma das vagas no ataque de Portugal
Pedro Neto, em declarações na conferência de imprensa desta quinta-feira, sobre a relação de amizade com Francisco Trincão, desde os tempos em que partilhavam balneário e «boas histórias» no Sp. Braga:
«Não somos rivais, é uma competição saudável. Eu e o Trincão já no Sp. Braga nos dávamos muito bem, partilhávamos a mesma carrinha, partilhávamos boas histórias, sempre que estou com ele sei que é para rir. Ele está-se sempre a rir, não consigo estar ao pé dele sem fazer asneiras. É essa competição saudável que temos na Seleção. Ambos queremos jogar, trabalhamos para jogar, mas acima de tudo estamos aqui para ajudar a Seleção.»
(em atualização)
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