Pedro Neto, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa desta quinta-feira, em Palm Beach:

Existe estatuto de titular na Seleção?

«Desde que Roberto Martínez está aqui, qualquer jogador pode jogar a titular. O mister tem mostrado que faz a rotatividade na equipa e todos os jogadores estão prontos para jogar. Todos têm em mente que ninguém tem um papel titular na equipa, mas sim um papel importante. É uma forte característica deste grupo. Todos sabem que podem jogar e que podem ajudar. É com essa mentalidade que temos de seguir no torneio.»

(em atualização)