Mundial 2026
Há 38 min
«Estatuto de titular na Seleção? Todos sabem que podem ser importantes»
Avançado do Chelsea destaca a rotatividade que Roberto Martínez tem feito desde que chegou à Seleção Nacional
Avançado do Chelsea destaca a rotatividade que Roberto Martínez tem feito desde que chegou à Seleção Nacional
Pedro Neto, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa desta quinta-feira, em Palm Beach:
Existe estatuto de titular na Seleção?
«Desde que Roberto Martínez está aqui, qualquer jogador pode jogar a titular. O mister tem mostrado que faz a rotatividade na equipa e todos os jogadores estão prontos para jogar. Todos têm em mente que ninguém tem um papel titular na equipa, mas sim um papel importante. É uma forte característica deste grupo. Todos sabem que podem jogar e que podem ajudar. É com essa mentalidade que temos de seguir no torneio.»
(em atualização)
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