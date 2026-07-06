Na antevisão ao duelo entre Estados Unidos e Bélgica nos “oitavos” do Mundial 2026, Mauricio Pochettino não criticou a anulação do cartão vermelho mostrado ao avançado Balogun – pelo contrário. O selecionador elogiou a decisão da FIFA.

«Eu entendo a perspetiva da Bélgica e há uma agenda para criar confusão. Se alguém saiu prejudicado foram os Estados Unidos, porque jogámos 35 minutos em inferioridade numérica. No fim de contas não somos vítimas, mas também não somos os vilões.»

«Acho que 99,9 por cento das pessoas concordam que foi um cartão vermelho injusto. A sanção resultante foi excessiva. E existem sanções que foram suspensas. Ou seja, já aconteceu antes», argumentou.

Questionado sobre as críticas internacionais, Pochettino respondeu com um sorriso irónico, garantindo que teve uma agenda muito ocupada.

Os Estados Unidos medem forças com a Bélgica na madrugada desta terça-feira (01h) em Seattle. O vencedor da eliminatória defronta Portugal ou Espanha nos “quartos”.