Néstor Lorenzo, em declarações aos jornalistas, na conferência de imprensa após o jogo entre Colômbia e RD Congo:

Análise à vitória sobre o RD Congo

«Jogámos contra uma equipa com um esquema defensivo muito sólido. Tivemos de seguir diferentes "canais" para abrir espaços. Chegámos à área por todos os lados. Os jogos são muito equilibrados. É difícil uma seleção ganhar sempre. Temos crescido em campo. Tivemos de correr riscos, tal como no jogo anterior. O mais importante é melhorar o rendimento individual e coletivo.»

Parecenças com a Seleção Nacional

«Portugal é uma seleção mais parecida connosco, porque quer ser protagonista dos jogos. Sabe ter bola. É diferente das duas equipas que defrontámos. Vai ser uma partida entre duas equipas que tentam jogar bem.»