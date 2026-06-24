Mundial 2026
Há 28 min
«Portugal é muito parecido connosco, quer ser protagonista dos jogos»
Néstor Lorenzo destaca os riscos que a Colômbia teve de correr para levar de vencida a RD Congo (1-0)
DIM
Néstor Lorenzo destaca os riscos que a Colômbia teve de correr para levar de vencida a RD Congo (1-0)
DIM
Néstor Lorenzo, em declarações aos jornalistas, na conferência de imprensa após o jogo entre Colômbia e RD Congo:
Análise à vitória sobre o RD Congo
«Jogámos contra uma equipa com um esquema defensivo muito sólido. Tivemos de seguir diferentes "canais" para abrir espaços. Chegámos à área por todos os lados. Os jogos são muito equilibrados. É difícil uma seleção ganhar sempre. Temos crescido em campo. Tivemos de correr riscos, tal como no jogo anterior. O mais importante é melhorar o rendimento individual e coletivo.»
Parecenças com a Seleção Nacional
«Portugal é uma seleção mais parecida connosco, porque quer ser protagonista dos jogos. Sabe ter bola. É diferente das duas equipas que defrontámos. Vai ser uma partida entre duas equipas que tentam jogar bem.»
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