Com a vitória por 2-1 ante a Croácia nos 16 avos de final do Mundial 2026, Portugal conseguiu, 60 anos depois e pela segunda vez em Mundiais, uma reviravolta em fases a eliminar.

Em Toronto, um golo de Ivan Perisic deu vantagem à Croácia aos 53 minutos, mas Cristiano Ronaldo empatou de penálti ao minuto 68 e, já em tempo de compensação, aos 90+4m, Gonçalo Ramos fez o 2-1.

A anterior e única vez em que tal tinha acontecido em fases a eliminar foi no Mundial 1966, quando, a 23 de julho desse ano, nos quartos de final, Portugal venceu a Coreia do Norte em Liverpool, no Goodison Park, por 5-3, depois de ter estado a perder por 3-0.

A equipa então treinada por Otto Glória viu-se a perder por três golos de diferença fruto dos golos de Pak Seung-zin (1m), Lee Dong-woon (22m) e Yang Song-guk (25m), mas quatro golos de Eusébio (27m, 43m penálti, 56m e 59m penálti), além de um golo de José Augusto (80m), permitiram o triunfo luso, num dos mais célebres jogos da história dos Mundiais e também da seleção portuguesa.