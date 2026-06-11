Portugal mantém o quinto lugar do ranking antes do início do Mundial
Atualização do ranking FIFA esta quinta-feira
Atualização do ranking FIFA esta quinta-feira
A seleção nacional de futebol manteve o quinto lugar do ranking FIFA, atualizado esta quinta-feira, dia em que arranca o Mundial 2026. A Argentina, atual campeã do Mundo, recuperou o primeiro lugar.
Ao contrário do que aconteceu em abril - altura em que Portugal subiu ao quinto posto - a Argentina ultrapassou a França que, por consequência, desce ao terceiro lugar, enquanto que a Espanha segue no segundo lugar. Uma posição à frente da equipa das Quinas surge a Inglaterra, como quarta classificada do ranking.
No top-10, Marrocos ultrapassou os Países Baixos no sétimo lugar.
Quanto os adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026, a Colômbia, RD Congo e Uzbequistão mantiveram as posições, no 13.º lugar, 46.º e 50.º, respetivamente.
Confira o top-10 do ranking:
1. Argentina, 1.877,27 pontos.
2. Espanha, 1.874,71.
3. França, 1.870,70.
4. Inglaterra, 1.828,02.
5. PORTUGAL, 1.767,85.
6. Brasil, 1.765,86.
8. Marrocos, 1.755,10.
8. Países Baixos, 1.753,57.
9. Bélgica, 1.742,24.
10. Alemanha, 1.735,77.