Néstor Lorenzo destaca Vitinha e Cristiano Ronaldo como jogadores determinantes de Portugal e garante que a Seleção Nacional não é composta apenas por um jogador (CR7). O selecionador da Colômbia antevê o duelo da última jornada do Grupo K e espera poucas dificuldades na adaptação às condições meteorológicas de Miami:

Portugal é mais do que só Cristiano Ronaldo

«Portugal é uma equipa em que é preciso ter cuidado com Cristiano Ronaldo e com todos os outros jogadores. Não se pode é pensar só num jogador, senão passam-te pelo outro lado. É preciso estar atento a todos os jogadores, porque todos são perigosos.»

Importância de Vitinha para o jogo da Seleção Nacional

«Tanto Vitinha como Ronaldo são determinantes. Um no controlo do jogo e na definição da estratégia, outro pela finalização. Esperamos que o nosso coletivo consiga travá-los amanhã, no caso não deixar o Vitinha trabalhar com bola como gosta e por outro não permitir que o Cristiano receba muitas bolas na área.»

Dificuldades de jogar com temperaturas altas e humidade

«Os nossos dois jogos foram em altitude, ao contrário de Portugal, que não jogou em altitude. Por isso, a nossa logística teve de ser completamente diferente. Calhou-nos jogar no México, a 1500 e 1600 metros de altura, a nossa preocupação foi essa. Além disso, em Barranquilla também temos temperaturas altas e muita humidade, por isso esperamos não sofrer muito amanhã.»