«Portugal não é apenas Cristiano, todos os jogadores são perigosos»
Néstor Lorenzo, selecionador da Colômbia, antevê duelo com Portugal, na última jornada da fase de grupos do Mundial 2026
Néstor Lorenzo, selecionador da Colômbia, antevê duelo com Portugal, na última jornada da fase de grupos do Mundial 2026
Néstor Lorenzo destaca Vitinha e Cristiano Ronaldo como jogadores determinantes de Portugal e garante que a Seleção Nacional não é composta apenas por um jogador (CR7). O selecionador da Colômbia antevê o duelo da última jornada do Grupo K e espera poucas dificuldades na adaptação às condições meteorológicas de Miami:
Portugal é mais do que só Cristiano Ronaldo
«Portugal é uma equipa em que é preciso ter cuidado com Cristiano Ronaldo e com todos os outros jogadores. Não se pode é pensar só num jogador, senão passam-te pelo outro lado. É preciso estar atento a todos os jogadores, porque todos são perigosos.»
Importância de Vitinha para o jogo da Seleção Nacional
«Tanto Vitinha como Ronaldo são determinantes. Um no controlo do jogo e na definição da estratégia, outro pela finalização. Esperamos que o nosso coletivo consiga travá-los amanhã, no caso não deixar o Vitinha trabalhar com bola como gosta e por outro não permitir que o Cristiano receba muitas bolas na área.»
Dificuldades de jogar com temperaturas altas e humidade
«Os nossos dois jogos foram em altitude, ao contrário de Portugal, que não jogou em altitude. Por isso, a nossa logística teve de ser completamente diferente. Calhou-nos jogar no México, a 1500 e 1600 metros de altura, a nossa preocupação foi essa. Além disso, em Barranquilla também temos temperaturas altas e muita humidade, por isso esperamos não sofrer muito amanhã.»