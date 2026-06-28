Presidente sul-coreano visa a seleção: «Estou completamente perplexo»
Lee Jae Myung não poupou nas críticas à federação e ao selecionador Hong Myung-bo
Lee Jae Myung não poupou nas críticas à federação e ao selecionador Hong Myung-bo
A eliminação da Coreia do Sul do Mundial 2026 gerou desilusão internacional e abriu uma profunda ferida entre a federação de futebol e a cúpula política. De tal modo que o presidente Lee Jae Myung visou a nomeação do selecionador Hong Myung-bo, deixou vários avisos à federação e anunciou investigações.
O presidente sul-coreano – eleito há um ano – escreveu uma longa análise.
«Não estou apenas surpreso – estou completamente perplexo. Isto prova que as decisões determinam tudo. Quando o favoritismo são mais valorizados do que a competência, e as pessoas incapazes são escolhidas para liderar, o resultado é previsível.»
«Dado que fundos significativos dos contribuintes e recursos do Estado foram investidos, peço que o Ministério da Cultura, Desporto e Turismo investigue minuciosamente as circunstâncias desta campanha, analise as causas e desenvolva medidas para promover melhorias.»
«Vamos avançar com reformas na administração desportiva para que algo assim nunca mais aconteça», referiu.
O selecionador Hong Myung-bo, de 57 anos, está ao leme da seleção sul-coreana desde 2024, com 13 vitórias em 22 jogos. No Mundial 2026, a campanha até começou com triunfo sobre a Chéquia (2-1), mas as derrotas com México e África do Sul (1-0) impediram a qualificação para os “16-avos”.
Tal como em 2018 – quando ficou pela fase de grupos – a Coreia do Sul sai de cena com três pontos.
A melhor campanha desta seleção remonta a 2002 – no Mundial realizado no Japão e na Coreia do Sul – quando terminaram no quarto lugar.