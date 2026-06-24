Carlos Queiroz deixou duras críticas ao VAR do jogo entre Gana e Inglaterra, desta terça-feira, queixando-se de um penálti «claro», que devia ter colocado os britânicos em inferioridade numérica.

O selecionador do Gana fala numa pausa para «tomar café» dos árbitros responsáveis pelo VAR e assegura que o plano estratégico para o encontro foi cumprido, já que conseguiram «frustrar» o adversário.

«O VAR ainda está a funcionar no Mundial? Tenho algumas dúvidas em relação a isso. Há um penálti claro que não foi dado ao Gana e eles tiveram muita sorte. O VAR foi tomar um café e eu também o gostava de fazer de vez em quando. Não me parece que haja dúvidas quanto ao lance. Devia ser penálti e cartão vermelho. O resultado é justo», garante.

«O nosso plano estratégico era claro: bloqueá-los e frustrá-los desde o primeiro minuto, o que conseguimos. Na primeira parte, eles foram melhores no futebol, mas nós fomos superiores no espírito competitivo e na determinação», acrescenta.

Assista aqui às declarações de Carlos Queiroz: