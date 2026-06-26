Carlos Queiroz voltou a deixar duras críticas ao VAR e sobretudo à atuação do videoárbitro nos jogos do Gana, neste Mundial 2026.

Na antevisão ao encontro com a Croácia, o selecionador do Gana reforça a ideia de que a equipa africana já devia estar apurada «com seis pontos» e garante que não «há desculpa ou razão» para o VAR não ter melhorado desde que foi introduzido no futebol.

«O VAR deveria estar lá para ajudar os árbitros. Já devíamos estar apurados com seis pontos, somos bons nos penáltis. O VAR foi introduzido em 2016 e utilizado no Mundial pela primeira vez em 2018. Não há desculpa ou razão para que não seja melhor, e já é tempo de a FIFA analisar o que aconteceu desde então», considera.

Recorde-se que o Gana ocupa o segundo lugar do Grupo L, com os mesmos quatro pontos de Inglaterra, mais três do que a Croácia e quatro de vantagem para o Panamá.