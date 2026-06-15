O relógio decalcava o minuto 21 do Alemanha-Curaçao quando Livano Comenencia acelerou à entrada da área, encheu-se de fé e visou a baliza de Manuel Neuer, beneficiando de um desvio para restabelecer a igualdade (1-1) e, mais importante, assinar o primeiro golo desta seleção estreante em Mundiais.

O caso de Livano Comenencia – lateral direito de 22 anos também capaz de jogar como médio – vai ao encontro da globalização espelhada por Folarin Balogun (EUA) e Nestory Irankunda (Austrália). Acontece que 25 dos 26 jogadores de Curaçao nasceram nos Países Baixos, contando com ascendência na ilha das Caraíbas.

O território outrora conhecido como Antilhas Neerlandesas foi descoberto por Espanha no século XV e conquistado pelos Países Baixos no século XVII. Em 2004, várias ilhas – entre as quais Curaçao – tornaram-se autónomas, ainda que permanecendo no reino neerlandês.

Ora, Livano Shyron Liomar Comenencia nasceu a 3 de fevereiro de 2004 em Breda, no sul dos Países Baixos, junto à fronteira com a Bélgica, e fez toda a formação no PSV. Destacado na imprensa internacional como uma das maiores promessas da geração de 2004, assinou o primeiro contrato profissional em 2022 e fez 67 jogos pela equipa B do PSV.

Na mó de cima, Livano rumou aos sub-23 da Juventus em 2023, disputando 66 jogos na terceira divisão italiana. E até treinou no grupo às ordens de Massimiliano Allegri, de quem guarda boas memórias. Ainda assim, o defesa reconhece que não extraiu o melhor de si para dar o salto até à equipa principal.

Por isso, há um ano, deu um passo atrás e assinou pelos suíços do Zurich, acumulando 25 jogos entre campeonato e Taça.

Coração em Curaçao

Livano Comenencia é filho de um casal nascido na pequena ilha. Ainda que tenha jogado pelos sub-15, sub-16, sub-18, sub-19 e sub-20 dos Países Baixos, o lateral viu na seleção de Curaçao a oportunidade de disputar competições como o Mundial 2026. A decisão foi oficializada em outubro de 2024.

A derrota contra a Alemanha (7-1) passa para segundo plano face ao capítulo histórico a ser escrito por Curaçao. Os «sentimentos mistos» pela goleada sofrida não apagaram o orgulho de Livano Comenencia.

«Sonhava com algo assim desde os 6 anos, quando comecei a jogar futebol. Estou muito orgulhoso, por mim e por todos. Marquei ao Neuer, um dos maiores guarda-redes da história. Eu jogava com ele nos videojogos! E agora marquei-lhe um golo. É um momento muito bonito.»

«Temos de esquecer a goleada e focar no próximo jogo», referiu, em entrevista à FIFA.

Na seleção, Livano Comenencia é aposta como médio e é expectável que seja titular frente ao Equador na madrugada de domingo (01h). Na terceira e última jornada, a 25 de junho (21h), Curaçao defronta a Costa do Marfim.

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