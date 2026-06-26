Rafael Leão estreou-se a marcar neste Mundial 2026, diante do Uzbequistão, e aponta ao último jogo da fase de grupos, diante da Colômbia, uma seleção «mais difícil».

Em declarações divulgadas pela FIFA, o avançado do Milan garante que Portugal está a preparar da melhor forma o encontro da madrugada deste domingo, para que não haja espaço para «surpresas».

«A equipa está bem, mais tranquila, mas com o foco de procurar mais. Estamos a preparar a Colômbia, que vai ser uma seleção mais difícil, com jogadores com qualidade que podem fazer a diferença. Vamos preparar bem, para não haver surpresas», refere.

«As hipóteses de ir longe são muitas, temos uma equipa de grande qualidade e podemos chegar longe. Confiamos muito uns nos outros, o grupo está bem, com energia perfeita e isso deixa-me tranquilo. Seja titular ou no banco, não vou com pressão ou ansiedade, porque confio nos mesmos colegas», acrescenta.

João Neves destaca o «ambiente positivo» que se sente no seio do grupo de trabalho e reforça que é necessário fazer o que o staff liderado por Roberto Martínez lhes pede.

«O ambiente é muito positivo, estamos praticamente apurados, mas é a indecisão da classificação que nos motiva, porque o objetivo de Portugal é ficar em primeiro. Acho que temos de acreditar nos planos de jogo, fazer o que o ‘staff’ nos pede e estarmos unidos em todos os momentos. Podemos ir longe, mas temos de pensar jogo a jogo e aproveitar cada momento, que pode ser o último», afirma.