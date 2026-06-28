Rafael Leão, em declarações na flash interview da SportTV, após o nulo entre Portugal e Colômbia na última jornada do Grupo K:

Análise ao empate com a Colômbia

«Só faltou a bola entrar. Na primeira parte, tivemos oportunidades para fazer golo: a do Bruno (Fernandes) e do (João) Félix. Nestes jogos, contra estas equipas que têm muita qualidade, e vai ser assim no "mata-mata" com a Croácia, é importante chegar lá (ao ataque) e ser eficaz. Temos de querer "matar" logo o jogo, de querer fazer o primeiro e o segundo (golos) e querer impor o nosso jogo. Hoje, não conseguimos.»

Falta de eficácia no encontro

«Tentámos ao máximo marcar no final. Eles também criaram muitas ocasiões, porque têm qualidade e grandes jogadores. O ponto principal foi o bloqueio ao Luis Díaz. Conseguimos bloquear esse jogador com muita qualidade e o James também. A equipa está de parabéns. Foi um jogo difícil, com uma atmosfera complicada, porque estavam aqui muitos colombianos. Agora é descansar e preparar a Croácia.»

Embate frente à Croácia

«Respeitando qualquer Seleção, somos Portugal. Entrámos em todos os jogos para ganhar, com confiança. Hoje, mais uma vez, mostrámos a qualidade da nossa equipa e também que sabemos sofrer. Uma seleção com muita qualidade tem de saber sofrer nos momentos difíceis. Isso vai-nos levar longe neste mundial. O grupo está muito unido. Isso é o mais importante.»