Ralf Rangnick, selecionador da Áustria, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a eliminação do Mundial 2026:

Análise à derrota diante da Espanha

«Temos de reconhecer que é difícil jogar contra este adversário. A Espanha mostrou o seu melhor rendimento e arrisco-me a dizer que defrontámos não só o campeão europeu, mas possivelmente o próximo campeão do mundo. Estivemos no jogo até ao 2-0 e, se tivéssemos tido um pouco de sorte, poderíamos ter marcado. No geral, vi uma equipa muito coesa.»

Áustria desafiou um «relógio perfeito»

«Eles são um relógio perfeito e nós desafiámo-los. Acho que fomos muito corajosos, mas nem sempre conseguimos travá-los. Deveríamos ter tentado avançar depois de recuperar a posse, mas a pressão da Espanha estava a um nível elevado e não foi fácil mantermos a bola e fazer algo.»

Arnautovic diz adeus à Seleção

«Há quatro anos, ele pensava que não iria jogar mais pela Áustria. Todos sabemos que as coisas seriam diferentes sem os seus golos. Não teríamos ido ao Euro2024 nem estaríamos possivelmente no Mundial2026. Arnautovic tem muito valor e é bastante respeitado. Vários jogadores ficaram com lágrimas nos olhos depois desta partida e ele estava emocionado quando falou com a equipa. Foi um momento especial.»