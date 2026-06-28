Mundial 2026
Há 18 min
Renato Veiga: «Tivemos ocasiões para marcar, mas a bola não entrou»
Central português garante que o foco tem de estar no próximo jogo, neste caso frente à Croácia
DIM
Central português garante que o foco tem de estar no próximo jogo, neste caso frente à Croácia
DIM
Renato Veiga, em declarações à flash interview da RTP, após o nulo entre Colômbia e Portugal na última jornada do Grupo K:
Análise ao empate com a Colômbia
«Fizemos uma boa exibição, contra um rival forte coletivamente. Tivemos ocasiões para marcar, mas a bola não entrou. Entramos em todos os jogos para ganhar. Não ganhámos, mas também não perdemos. Agora é pensar no próximo jogo.»
Embate frente à Croácia nos «16 avos»
«Somos Portugal e independentemente do adversário, entramos em campo para ganhar.»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS