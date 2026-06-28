Renato Veiga, em declarações à flash interview da RTP, após o nulo entre Colômbia e Portugal na última jornada do Grupo K:

Análise ao empate com a Colômbia

«Fizemos uma boa exibição, contra um rival forte coletivamente. Tivemos ocasiões para marcar, mas a bola não entrou. Entramos em todos os jogos para ganhar. Não ganhámos, mas também não perdemos. Agora é pensar no próximo jogo.»

Embate frente à Croácia nos «16 avos»

«Somos Portugal e independentemente do adversário, entramos em campo para ganhar.»