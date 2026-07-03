Mundial 2026
Há 1h e 3min
Ricardo Carvalho já está com a equipa em Toronto
Após participar nas cerimónias fúnebres do pai
Enviado-especial ao Canadá
Após participar nas cerimónias fúnebres do pai
Enviado-especial ao Canadá
Ricardo Carvalho está no banco da Seleção Nacional, esta noite, para o jogo frente à Croácia, dos 16avos de final do Campeonato do Mundo.
O treinador adjunto, recorde-se, deslocou-se a Portugal para participar nas cerimónias fúnebres do pai, mas viajou logo de seguida para junto do grupo, tendo-se unido à comitiva nacional às 16 horas locais, no hotel.
Recorde-se que o pai de Ricardo Carvalho faleceu há dois dias: dia 29 de junho, terça-feira.
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