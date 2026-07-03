Ricardo Carvalho está no banco da Seleção Nacional, esta noite, para o jogo frente à Croácia, dos 16avos de final do Campeonato do Mundo.

O treinador adjunto, recorde-se, deslocou-se a Portugal para participar nas cerimónias fúnebres do pai, mas viajou logo de seguida para junto do grupo, tendo-se unido à comitiva nacional às 16 horas locais, no hotel.

Recorde-se que o pai de Ricardo Carvalho faleceu há dois dias: dia 29 de junho, terça-feira.