Roberto Martínez é, de forma isolada, o treinador espanhol com mais vitórias em Campeonatos do Mundo.

Frente ao Uzbequistão, o selecionador nacional chegou aos oito triunfos na prova: um por Portugal e sete pela Bélgica. Com este registo, Roberto Martínez superou o histórico Vicente del Bosque, que se sagrou campeão mundial em 2010 pela Espanha.

Recorde-se que o técnico de 52 anos já era o espanhol com mais presenças em fases finais de Mundiais, sendo esta a terceira vez que participa na prova, após tê-lo feito à frente da Bélgica, em 2018 e 2022.

Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo K com quatro pontos, menos dois do que a Colômbia, última adversária nesta fase de grupos da competição.