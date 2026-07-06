Roberto Martínez, em declarações na flash interview da RTP, após a derrota de Portugal frente à Espanha nos «oitavos» do Mundial 2026:

Análise à derrota contra Espanha

«A sorte faz parte do futebol. A bola bateu na barra e não entrou. Estou muito triste porque o resultado é o que conta, mas muito orgulhoso pelo desempenho e pelo que os jogadores fizeram durante o jogo. Uma estrutura defensiva com muita intensidade. Queremos sempre ser perfeitos. Temos muita capacidade com bola, fizemos isso na primeira parte. É certo que queríamos criar mais oportunidades, mas o jogo tem duas equipas e o adversário teve um bom desempenho. Chegar ao prolongamento era o que merecíamos. Tínhamos uma dinâmica durante o torneio de usar jogadores.»

Substituições no decorrer do jogo

«Foi importante o Rafael Leão. Já fez um jogo fantástico contra a Croácia. Hoje tentámos jogar com a frescura do João Félix e tínhamos de proteger o Leão que nunca tinha jogado 90 minutos em quatro dias. Os jogadores que entraram também se adaptaram muito bem. Todos os que entraram acabaram por acrescentar.»

Martínez de saída da Seleção?

«Vamos ver. Já falámos sobre isso, mas o importante agora é mostrar o orgulho e o respeito ao trabalho feito pelos jogadores.»