O médio espanhol Rodri pediu desculpa ao português Bernardo Silva, na sequência do desentendimento entre ambos, após a grande ocasião não concretizada por Bernardo nos instantes finais do jogo dos oitavos de final do Mundial 2026.

Antigos colegas no Manchester City, Rodri e Bernardo desentenderam-se depois da reação do espanhol ao lance em que o português não fez golo. Rodri reconheceu, em declarações na zona mista, que não teve a atitude correta frente ao adversário.

«Como já disse anteriormente, cometi um erro, porque comemorei quando ele falhou. Pedi-lhe desculpa imediatamente e ficou-se por aí», disse Rodri, perante os meios de comunicação social.

Espanha venceu Portugal por 1-0 e apurou-se para os quartos de final do Mundial 2026. Os espanhóis vão agora defrontar a Bélgica, que poucas horas depois venceu os Estados Unidos.