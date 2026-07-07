Rodri: «Cometi um erro e pedi desculpa a Bernardo Silva»
Médio espanhol celebrou ocasião não concretizada pelo seu ex-colega no Manchester City, no Portugal-Espanha
Médio espanhol celebrou ocasião não concretizada pelo seu ex-colega no Manchester City, no Portugal-Espanha
O médio espanhol Rodri pediu desculpa ao português Bernardo Silva, na sequência do desentendimento entre ambos, após a grande ocasião não concretizada por Bernardo nos instantes finais do jogo dos oitavos de final do Mundial 2026.
Antigos colegas no Manchester City, Rodri e Bernardo desentenderam-se depois da reação do espanhol ao lance em que o português não fez golo. Rodri reconheceu, em declarações na zona mista, que não teve a atitude correta frente ao adversário.
«Como já disse anteriormente, cometi um erro, porque comemorei quando ele falhou. Pedi-lhe desculpa imediatamente e ficou-se por aí», disse Rodri, perante os meios de comunicação social.
Espanha venceu Portugal por 1-0 e apurou-se para os quartos de final do Mundial 2026. Os espanhóis vão agora defrontar a Bélgica, que poucas horas depois venceu os Estados Unidos.