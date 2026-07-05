Cristiano Ronaldo, em declarações aos jornalistas, na conferência de antevisão ao jogo contra a Espanha, a contar para os «oitavos» do Campeonato do Mundo:

É especial defrontar a Espanha?

«Tenho um carinho muito especial por Espanha, alguns dos meus melhores amigos são espanhóis. Espanha é sempre candidata a ganhar o que quer que seja. Sabemos que amanhã, teoricamente, são favoritos. Têm mais títulos do que Portugal. Há cansaço, há lesões, ambiente e calor, ainda que amanhã tenhams ar condicionado. Gosto de jogar contra Espanha e o meu recorde é bom. Quem tiver os melhores detalhes na partida vai ganhar. Estou com o "feeling" de que vamos ganhar, vamos ver amanhã.»

Uma batalha «muito dura» nos oitavos de final

«Vejo sempre a Espanha como uma seleção de muito talento. São muito bons. Desde que estou cá, eles tiveram sempre boas gerações e ganhavam tudo. Vai ser uma batalha muito dura e temos de ter muita fé, correr e ter coragem. É a única forma de ganhar à Espanha.»