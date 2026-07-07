Cristiano Ronaldo integra a comitiva da Seleção Nacional que se prepara para viajar de regresso a Portugal, na sequência da eliminação do Mundial 2026.

O internacional português foi o mais acarinhado pelos adeptos que aguardavam a saída dos jogadores, ainda na cidade de Dallas, sendo que Roberto Martínez também entrou para o autocarro. Recorde-se que o espanhol já não é selecionador de Portugal e resta agora perceber quem o vai suceder no cargo.

Eis a lista de jogadores que regressam a Portugal de avião: Trincão, Guedes, Nélson Semedo, Rui Silva, Rúben Neves, Tomás Araújo, Pedro Neto, Samú Costa, Renato Veiga, Vitinha, Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Ricardo Velho, Francisco Conceição, Diogo Costa, Bruno Fernandes, João Cancelo e Rafael Leão.

Além destes, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos, João Felix, Ruben Dias, João Neves, José Sá, Bernardo Silva e Matheus Nunes não seguiram com os restantes colegas de Seleção.