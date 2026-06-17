O futebolista português Cristiano Ronaldo disse que Portugal podia «ter ganho, mas também podia ter perdido» frente à RD Congo (empate 1-1), na primeira jornada do grupo K do Mundial 2026.

«Não faltou nada, o futebol é isto. Portugal podia ter ganho? Podia, mas também podia ter perdido, dava para os dois. Futebol é isto», disse Ronaldo, na zona mista do estádio, em Houston, quando parou para dar um autógrafo e respondeu a uma pergunta da SportTV.

O desalento de Ronaldo era visível no rosto, antes da curta declaração, quando conversava com o colega de equipa Samu Costa.

«Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo», publicou Ronaldo, nas suas contas oficiais nas redes sociais, também após o jogo.