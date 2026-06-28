Samú Costa, em declarações na flash interview da RTP, após o nulo entre Portugal e Colômbia na última jornada do Grupo K:

Análise ao empate com a Colômbia

«Atitude é algo que não falta. Todos estão super comprometidos com esta causa que temos. Foi um jogo contra uma equipa difícil, caímos no jogo deles de transições e eles são muito fortes. O mister deu-nos a entender durante o jogo que era para ganhar e foi um empate. Queremos mais.»

Temperaturas altas em Miami

«Meteorologia não pode ser uma desculpa. Estamos aqui há 14 dias. A Colômbia também chegou a Miami há pouco tempo e tivemos tempo para preparar. É igual para os dois.»

Segundo lugar no Grupo K

«Continuamos focados, humildes e estamos todos juntos, contra quem tiver de ser. Eu acredito muito nos meus companheiros.»