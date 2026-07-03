Gonçalo Ramos, em declarações na flash interview da SIC, após a vitória de Portugal sobre a Croácia por 2-1:

Análise à vitória sobre a Croácia

«É especial. É uma competição especial. Quem me conhece já sabe que se for preciso um golo nos últimos minutos, eu estou lá. Já não é a primeira, segunda ou terceira vez. Sempre que precisarem de um golo nos últimos minutos podem chamar o Gonçalo Ramos.»

Crescimento de Portugal neste Mundial

«É muito importante. É sinal de que a equipa está a crescer dentro da competição. É uma competição curta, mas para nós não é. É muito tempo de trabalho, muitas horas de treino... parece que estamos aqui há muito tempo e isso também pesa. Acho que a mensagem que passámos hoje é a força do nosso grupo. A partir de agora é mata ou morre e nós mostrámos a nossa força.»

Um olho na Espanha...

«Portugal sempre, vamos sempre atrás da vitória e há que acreditar até ao fim. Nunca estamos mortos.»