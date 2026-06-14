A Seleção Nacional teve o primeiro banho de entusiasmo nos Estados Unidos. No primeiro treino no Palm Beach Gardens, que começou pelas 18:45 horas para tentar fugir ao calor (o que ainda assim foi impossível), Portugal exercitou-se com cerca de 150 adeptos nas bancadas, a maior parte dos quais eram crianças.

Quase todas traziam a camisola da Seleção Nacional vestida e a maior parte com o número 7 (e o nome de Ronaldo) nas costas. Durante pouco mais de uma hora, gritaram por Ronaldo, por Bruno Fernandes, por Vitinha.

São jovens que jogam na equipa do Palm Beach Gardens e por isso, admitem, percebem mais de futebol do que um americano normal. Conhecem vários jogadores e sabem que Porutgal é uma forte candidata ao título.

Portugueses naquela bancada, não havia muitos, mas havia alguém especial: Ticha Penicheiro, que vive em Miami e deslocou-se até Palm Beach para apoiar a Seleção. Com um cachecol e uma galhardete com as cores nacionais.

No relvado, só houve um ausente: Rúben Dias ficou a trabalhar à parte, longe dos restantes companheiros, ainda a recuperar de um problema físico. Já Rafael Leão assustou no início do treino, mas recuperou a tempo de cumprir todos os exercícios normalmente.