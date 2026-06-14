Tal como aconteceu ontem, sábado, no primeiro dia em Palm Beach, os jogadores da Seleção Nacional pensaram aproveitar a manhã para ir dar um mergulho no mar e um passeio pelas areias, mas acabaram por se arrepender.

Isto porque o areal estava cheio de adeptos e jornalistas, à espera dos jogadores para se lançarem a uma fotografia ou a um autógrafo. Os atletas vinham em fila, mas os primeiros fizeram logo uma cara de espanto e voltaram todos para trás.

Mais tarde, Ruben Dias, João Félix, Pedro Neto e Samú Costa ainda se atreveram a ir até ir dar um mergulho, aproveitar as águas quentes do Atlântico nesta zona paradisíaca, a lembrar o mar do Caribe. Mas foi só mesmo um mergulho e voltaram logo para o hotel.

Pouco depois foi a vez de Trincão, sozinho e em passo de corrida, ir também ele dar um mergulho rápido.

Roberto Martínez ficou um pouco mais, deitado numa espreguiçadeira, a apanhar sol. Os restantes preferiram banhar-se na piscina privada que têm na ala do hotel que é só para eles.

Refira-se que a história desta manhã promete repetir-se nos próximos dias. Se calhar um pouco menos, porque o fim de semana termina hoje, mas ainda assim o suficiente para retrair os atletas, que so procuram um pouco de descontração e desentorpecimento das horas passadas no hotel.

A Federação, com o auxílio do hotel, até montou umas barreiras que impedem as pessoas de passar pelo areal e aproximarem-se dos atletas, mas a lei da Florida não autoriza nenhum concessionário privado a proibir a passagem pela água, pelo que os adeptos caminham à beira mar até chegar perto dos atletas. E contra isso... a Federação não pode fazer nada.